شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن طلاب النظام القديم شعبة الرياضيات يؤدون امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) غدا الثلاثاء، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا غداً الثلاثاء 1/ 7/ 2025 اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء)، وطلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.