شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي، وبالإشارة إلى بيان النيابة العامة الصادر في 30 /5 /2025 بشأن البدء في إيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، وقصر تقديمها على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، مع استلامها عبر البريد المصري في مقار العمل أو محال الإقامة.

وتُذكر النيابة العامة المحامين بأنه اعتبارًا من 1/7/2025 سيتم إيقاف استقبال الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2030، بشأن الطلبات الواردة في البيان الصادر بتاريخ 18/5/2025 على أن تُقدَّم تلك الطلبات إلكترونيًّا فقط عبر البوابة الرسمية للنيابة العامة: https:ppo.gov.eg.

وتهيب النيابة العامة بالسادة المحامين سرعة تفعيل حساباتهم على بوابة النيابة العامة الإلكترونية لضمان استمرار حصولهم على الخدمات دون عناء.

كما تُنوه النيابة العامة إلى أن عدد المحامين الذين قاموا بتفعيل حساباتهم على بوابتها الإلكترونية بلغ 104 آلاف محام، في حين لم يتمكن نحو 34ألف محام من تفعيل حساباتهم لعدم تسجيلهم أرقام هواتف محمولة مُقيدة بأسمائهم لدى شركات المحمول.

للدعم الفني لتفعيل حسابات السادة المحامين، يُرجى الاتصال على الرقم: 0221221888.