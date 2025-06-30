شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث مقرات الشهر العقارى داخل مجلس الدولة فى التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مقر مجلس الدولة بالتجمع الخامس افتتاح أحدث فروع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في خطوة تعكس جهود التطوير والتحديث داخل منظومة العدالة الإدارية، وذلك في الأيام الأخيرة من ولاية المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والتي تنتهي رسميًا في 3 يوليو المقبل.

ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تُنفذ داخل محاكم ومقار مجلس الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة استراتيجية تستهدف تقريب خدمات التوثيق والشهر العقاري من المواطنين والمتقاضين، وتيسير حصولهم على الخدمات العدلية دون عناء الانتقال لمقار بعيدة.

ويؤكد افتتاح المقر الجديد في التجمع الخامس استمرار التعاون بين وزارة العدل ومجلس الدولة لتقديم خدمات مميكنة ومتطورة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين بيئة التقاضي من خلال توفير خدمات التوثيق في نفس أماكن نظر القضايا.