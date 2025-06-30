شكرا لقرائتكم خبر عن رفقاء دفعة 80 بكلية الشرطة ينعون اللواء إسماعيل حمدي: مثال النبل والشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من رفقاء دفعة 1980 بكلية الشرطة زميلهم اللواء إسماعيل حمدي محمود الذي رحل صباح السبت 28 يونيو، وكتبوا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي شهادتهم عن سيرته ورحلته الطيبة في وزارة الداخلية.

اللواء إسماعيل حمدي له مسيرة طيبة بقطاعات وزارة الداخلية، بدأها بالأمن العام، ثم الإدارة العامة للمرور، ثم ترقى في مسيرته في إدارة أمن الموانئ.

اللواء إسماعيل حمدي

وكتب زملائه عن شهامته وإخلاصه ومواقفه الإنسانية فى كل الأماكن التي عمل بها، وعن تضحياته وتفانيه في عمله داخل الوزارة والتى زينها بمواقفه النبيلة مع كل من تعامل معهم قادة وزملاء في العمل ومواطنين.

نعي اللواء إسماعيل حمدي



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