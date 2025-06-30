شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تشيد بنجاح منظومة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

أشادت منظمة الصحة العالمية بمصر كمرجعية عالمية لنجاح منظومة مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث استشهدت المنظمة بتجربة مصر كنموذج رائد وقصة نجاح متميزة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إطلاق الخطة التشغيلية الوطنية لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 2023، متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية المعتمدة عام 2019.

وتابعت : تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة الواحدة في أبريل 2023، بالتعاون بين وزارتي الصحة والزراعة والبيئة، لتعزيز الالتزام بمواجهة هذا التحدي العالمي.

ومن أبرز النتائج حتى أغسطس 2024

- تدريب 1428 فردًا من الكوادر الأمامية.

- تنفيذ 185 زيارة تقييم للمستشفيات.

- زيادة الالتزام بإجراءات العزل من 28 إلى 79.

- ارتفاع نسبة تطبيق إجراءات الوقاية من 44% إلى 82.

- تحسن الالتزام القيادي بنسبة %35%.

-!زيادة الالتزام بإجراءات العزل للحالات متعددة المقاومة بنسبة 51.

- تحسن إجراءات الوقاية من العدوى المرتبطة بالأجهزة الطبية بنسبة 38%.

- تقدم تقييم برامج الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية بنسبة 31.

يأتي هذا الإنجاز نتيجة التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية داخل وزارة الصحة والسكان وبدعم فني ومالي محوري من مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها المستمر بتعزيز منظومة الرعاية الصحية ومواجهة التحديات العالمية لضمان صحة وسلامة المواطنين وتعزيز مكانة مصر كمرجعية إقليمية وعالمية في القطاع الصحي.