شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر: 30 يونيو تذكرنا بقدرة الإرادة المصرية على تجاوز التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس كنائس مصر باسم القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، التى أعادت للوطن مساره وكرامته ورسخت وحدته الوطنية.

ويؤكد المجلس أن هذه المناسبة تذكرنا دومًا بقوة الإرادة المصرية وقدرتها على تجاوز التحديات وبناء المستقبل بروح المشاركة والعمل المشترك.

وتابع: نسأل الله أن يحفظ مصر عزيزة آمنة، وأن يبارك فى كل جهد مخلص يبذل من أجل نهضتها واستقرارها.