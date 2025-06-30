شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى مراجعة نهائية فى التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات شعبة علمي رياضيات بالثانوية العامة (النظام القديم)، غدًا الثلاثاء 1 يوليو 2025، امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية، مراجعة شاملة لمادة الرياضيات البحتة، تتضمن أسئلة استرشادية بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يتيحها لطلاب الثانوية العامة، في مختلف المواد الدراسية بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 فى النظام القديم، امتحان جميع المواد كمواد مضافة للمجموع عدا الاقتصاد والاحصاء والتربية الدينية والتربية الوطنية، أما اللغة الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق والجيولوجيا والعلوم البيئية جميعها مواد أساسية مضافة للمجموع عكس طلاب النظام الجديد فهذه المواد تم دمج الجيولوجيا مع الأحياء وخروج اللغة الثانية من المجموع والغاء مادتا الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفا و353 طالبا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد و45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، كما يبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.