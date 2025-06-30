شكرا لقرائتكم خبر عن غدا فى الخليج 365.. الرئيس لـ«المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى فى الذكرى 12 لثورة 30 يونيو لـ «المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء عن كاهلكم

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الرئيس السيسى فى الذكرى 12 لثورة 30 يونيو لـ «المصريين»: أشعر بكم وأولويتنا القصوى تخفيف الأعباء عن كاهلكم.. 30 يونيو أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح وأحبطت محاولات الابتزاز والاختطاف.. منذ عام 2013 تسطر مصر تاريخا جديدا ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال.. الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة ولكننا لا ننحنى إلا لله ولن نحيد عن طموحاتنا فى وطن كريم

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