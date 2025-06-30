شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة: لا للتبرعات.. والشؤون القانونية بانتظار كل مخالف والان مع تفاصيل الخبر

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تحذيرًا رسميًا، خلال اجتماع عُقد، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المراحل، لمناقشة الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكدت المديرية أن الاستعداد الجاد والصيانة الكاملة للمدارس هما أولوية قصوى في هذه المرحلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن انتظام العملية التعليمية وضبط الكثافات داخل الفصول والتجهيز الكامل لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.

وشددت المديرية خلال الاجتماع على أن التعليم حق مجاني يكفله الدستور، كما أن كرامة ولي الأمر لا يجوز المساس بها، وأي اجتهاد خارج الأطر الرسمية مرفوض جملةً وتفصيلًا، مؤكدة: "لن نسمح تحت أي ظرف بمطالبة أولياء الأمور بأي نوع من التبرعات أو المساهمات المادية. ومن يُثبت عليه ذلك سيُحال فورًا إلى الشؤون القانونية دون تهاون أو وساطة".

وأكدت المديرية متابعتها وبشكل مستمر، واتخاذها الإجراءات الرادعة ضد كل من يُخالف، مشيرة إلى أنها ستقف بكل قوة ضد أي انحراف عن المسار المؤسسي.

ودعت جميع القيادات التعليمية إلى أن يكونوا قدوة في الانضباط، والالتزام بتعليمات الوزارة، والحرص على راحة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون عامًا للحسم والانضباط الكامل، ولن يُسمح بأي عبث باسم التطوع أو المشاركة المجتمعية دون إطار قانوني معتمد.