شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يلتقى أهالى الأخصاص.. ويؤكد: مراجعة شبكات المياه والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمركز منشأة القناطر، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة ميدانيًا وإزالة المعوقات التي قد تواجهها، تمهيدًا لدخولها الخدمة الفعلية وتشغيلها في أقرب وقت.

وتفقد النائب قرية الأخصاص لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات داخل القرية، والتقي عددًا من مواطني القرية للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، مكلفًا مسؤلي شركة مياة الشرب بالجيزة بمتابعة ومراجعه شبكات المياه داخل القرية لضمان استمرار ضخ المياة وعدم انقطاعها عن منازل القرية.

وتابع النائب سير أعمال تنفيذ مشروع خطوط مياة الشرب الخارجة من محطة مياة منشأة القناطر بنطاق قرية الأخصاص، وذلك في أطار خطة الدولة لتحقيق كفاءة خدمات مياة الشرب بمحافظة الجيزة.

وتفقد النائب مسار المشروع على الطبيعة وأعمال الحفر وتركيب المواسير والتي تهدف الي تعزيز ضخ المياه من محطة مياة منشأة القناطر إلى قرى مركز منشأة القناطر.

ووجه نائب المحافظ باستمرار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

وتفقد النائب مشروع الصرف الصحي بقرية الرهاوي، للاطمئنان على سير العمل في المشروع والتأكد من تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

واستمع النائب إلى شرح من المهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ المختلفة ونسب الإنجاز، موجهًا بتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل.

وتفقد النائب المركز التكنولوجي بمجلس المدينة لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء، مشددًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

رافق نائب المحافظ محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي، وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والري وحماية النيل ومديرية الطرق بالمحافظة.