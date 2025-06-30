شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول مهارات التفاعل الإعلامى لأعضائها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ولا سيما محاورها المتعلقة ببناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية من خلال تفعيل بعثات النيابة العامة التدريبية، نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال الفترة من 22 – 26 يونيو، ورشة عمل بعنوان: «مهارات التفاعل الإعلامي لأعضاء النيابة العامة»، وذلك بمدينة سالونيك بدولة اليونان، بالتعاون مع كلية الصحافة والإعلام بجامعة أرسطو.

واستهدفت فعاليات الورشة تطوير مهارات أعضاء النيابة العامة في مجالات الاتصال المؤسسي وإدارة الأزمات، وتعزيز الانفتاح الثقافي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالي الإعلام والقانون، في إطار حرص النيابة العامة على تمكين أعضائها من أدوات الاتصال والمعرفة الحديثة.

وقد شملت الدورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تناولت عدة موضوعات، أبرزها: مهارات الإدارة والاتصال الاستراتيجي، ومكافحة التضليل الإعلامي، والمرونة القانونية لأنظمة العدالة، ومهارات التواصل ولغة الجسد، والتفاعل الإعلامي المهني، والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، واختُتمت الورشة بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين.



تدريب جامعة ارسطو



جانب من التدريب



لقاءات اثناء التدريب



صور تذكارية



شهادات تفدير اثناء التدريب



فريق النيابة