شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء مفرج عنهم يشكرون الرئيس السيسى: عاد بنا لأسرنا فى ذكرى 30 يونيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل عن امتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد صدور قرار العفو الرئاسي عنهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدين أن هذه المبادرة منحتهم فرصة حقيقية لبدء حياة جديدة.

وأكد عدد من المفرج عنهم، خلال احتفالية أقيمت بمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، أن قرار العفو أعادهم إلى أحضان أسرهم في لحظة فارقة، معبرين عن امتنانهم للرئيس على هذه اللفتة الإنسانية.

وقال أحدهم: "شكراً للرئيس السيسى الذي جمع شملنا بعائلاتنا من جديد، لقد تعلمنا الدرس، ولن نعود إلى طريق الجريمة".

وشهدت الاحتفالية أجواء من الفرح والامتنان، حيث عبّر الحاضرون عن تقديرهم لما تلقوه من معاملة كريمة خلال فترة العقوبة، مؤكدين أن مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة تمثل نقلة نوعية في أساليب التعامل مع المحكوم عليهم، من خلال توفير بيئة متكاملة تساعد على التأهيل النفسي والاجتماعي.

وكان قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قد أعلن الإفراج عن 1027 نزيلاً، بموجب القرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2025، في إطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

ويأتي هذا القرار في ضوء ما تسمح به المناسبات الوطنية والدينية من فرص للعفو عن السجناء المستوفين للشروط، كجزء من نهج الدولة في إعادة دمج النزلاء بالمجتمع.

وتعكس مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التزام الدولة بتطوير المنظومة العقابية، من خلال تقديم برامج متكاملة تشمل الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتعليم، والتدريب المهني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.

وبينما كان ذوو المفرج عنهم ينتظرونهم خارج أسوار المراكز، علت الزغاريد والدموع، في مشهد إنساني مؤثر يعكس حجم الأمل الذي تحمله مثل هذه القرارات.



اسر النزلاء



فرحة النزلاء



مراكز الإصلاح والتأهيل



مركز الاصلاح