شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تليفزيون ”الخليج 365” بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الجغرافيا، تتضمن جرعة علمية مكثفة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.

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وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.