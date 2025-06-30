شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الوحدة تتسبب في قتل شخص كل 10 دقائق حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية أن الوحدة تتسبب فى وفاة واحدة كل 10 دقائق، أي ما يزيد عن 871 ألف حالة وفاة سنويًا.

وأوضحت، أن واحدًا من كل 6 أشخاص حول العالم يعاني من الوحدة.

وذكرت اللجنة المعنية بالتواصل الاجتماعي في تقرير اليوم الإثنين، أن جميع الأعمار معرضة للخطر وأن ربع سكان البلدان الفقيرة ومتوسطة الدخل يتأثرون بالوحدة، مقارنة بـ11% في البلدان الغنية.

ومن جانبه، أكد فيفيك مورثي رئيس اللجنة أن زيادة التواصل الاجتماعي تسهم في تحسين الصحة مضيفا: "نحن بحاجة ملحة لمعالجة هذه المشكلة."كما دعا إلى تقييم عواقب استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وأعرب المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن أسفه لذلك قائلا: "يزداد عدد الأشخاص الذين يجدون أنفسهم معزولين أو يعانون الوحدة في حين أن فرص التواصل لا تحصى".

وحذر التقرير من تأثير الإفراط في استخدام الشاشات أو العلاقات السلبية عبر الإنترنت على الصحة النفسية.

ويمكن للروابط الاجتماعية أن تقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، وتحسن الصحة النفسية، وتمنع الوفيات المبكرة. كما يمكنها أن تعزز المجتمعات وتؤدي إلى التقدم الاقتصادي.

وتدعو اللجنة إلى تحرك عالمي لتعزيز الروابط الاجتماعية. وتدعو منظمة الصحة العالمية الدول والمجتمعات والأفراد إلى جعل هذا الأمر أولوية رئيسية للصحة العامة في كل بلد.