شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل مع المواطنين بذكرى ثورة 30 يونيو وتوزع الهدايا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في لفتة إنسانية تؤكد على الروح الوطنية والتلاحم بين الشعب والشرطة، شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالاتهم بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي تُعد إحدى المحطات الفارقة في تاريخ مصر الحديث.

ونظمت أجهزة الوزارة فعاليات متنوعة في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية، حيث قام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا والورود والمواد الغذائية على المواطنين، في أجواء من البهجة والود، تعبيرًا عن التقدير المتبادل بين جهاز الشرطة وأبناء الشعب المصري.

وأظهر فيديو تفاعل المواطنين الإيجابي مع هذه المبادرة، التي عكست رسالة طمأنة بأن الأمن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، لا سيما في مثل هذه المناسبات الوطنية التي تعيد التأكيد على وحدة الصف وصدق الانتماء.

وتأتي هذه المبادرات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة تعزيز جسور الثقة مع المواطنين، والتواجد الميداني في المناسبات القومية، ومشاركة الشعب فرحته في ظل أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

وتحرص وزارة الداخلية بشكل دائم على إحياء المناسبات الوطنية، ليس فقط عبر الخطط الأمنية، بل من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تؤكد أن رجل الشرطة شريك في بناء الوطن، لا مجرد حارس لأمنه.