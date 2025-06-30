أخبار مصر

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

0 نشر
0 تبليغ

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:32 م

تبدأ النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الأول من يوليو لعام 2025.

وحددت النيابة العامة، خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:

1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.

2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).

3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements