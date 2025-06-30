شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره الإيرانى على أهمية استئناف مفاوضات الملف النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع عباس عراقجى وزير خارجية إيران.

شدد الوزير عبد العاطى على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار الإقليمى.

واكد وزير الخارجية لنظيره الإيرانى على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووى الإيرانى فى أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددا على أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض.

وأعرب الوزير عبد العاطى عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.