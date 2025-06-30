شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: ثورة 30 يونيو شاهدة على وعى المصريين ووحدتهم وإصرارهم على حماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن ثورة 30 يونيو كانت ولا تزال شاهدا على وعى المصريين، ووحدتهم، وإصرارهم على حماية الوطن.

وقالت السيدة انتصار السيسي - عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "في ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، أتوجه بالتحية والتقدير إلى الشعب المصري العظيم، الذي جسّد في هذا اليوم إرادته الحرة وحافظ على هويته الوطنية، كانت ولا تزال ثورة 30 يونيو شاهدًا على وعي المصريين، ووحدتهم، وإصرارهم على حماية الوطن والانتصار لمستقبله".