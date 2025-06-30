شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن.. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية".

السيسي: لن نحيد عن طموحاتنا.. وتخفيف الأعباء أولوية قصوى

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم".

وتابع الرئيس السيسي: "أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا".