شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: مركز الملك سلمان يقدم 3.6 مليون دولار دعما لـ900 مريض سودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال تدشين مشروع مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر إنه رغم الضغط على المستشفيات فى مصر فإنها لم تتأخر عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها من النازحين.

وأوضح ، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية قدم دعم كريم وهو مبلغ 3.6 مليون دولار، وقد تحول من فكرة إلى برنامج متكامل يوفر الرعاية لأكثر من 900 مريض سودانى على مدار عام كامل.

وأضاف، انه فى خضم هذا الزحم ظهرت صغرة ملحة لم يكن من الممكن تجاهلها وهى:

وجود مئات من مرضى الفشل الكلوى وزراعة الكلى فى مصر ، ممن لا يحتمل علاجهم انقطاعا او تاخيرا حيث تشير البيانات الى وجود اكثر من 600 مريضا سودانيا يتلقون جلسات غسيل الكلى فى مصر بالاضافة الى اكثر من 500 مريض زراعة كلى يعتمدون على ادوية مثبطة للمناعة مرتفعة الثمن مما يعنى ان كل جلسة تفقد وكل جرعة تؤجل تعنى تدهورا صحيا قد يصل الى دخول العناية المركزة وربما ما هو اسوا .

وأوضح، إن الاستجابة لهذا التحدى لم تكن ممكنة لولا الجهود الاستثنائية التى تبذلها الإرادة السياسية التى لم تكن يوما بعيدة عن الواقع العملى، موضحا، انه من هذا المنطلق فإننا نجتمع اليوم لنثمن الدعم المقدم من الشريك الإنسانى الذى لطالما أثبت حضوره عالميا واقليميا فى أصعب الأوقات وهو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فان هذا الدعم الكريم وهو مبلغ 3.6 مليون دولار قد تحول من فكرة إلى برنامج متكامل يوفر الرعاية لاكثر من 900 مريض سودانى على مدار عام كامل .