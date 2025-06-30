شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر، إن المبادرة من مركز الملك سلمان للإغاثة وهى مؤسسة خيرية تعمل على دعم اللاجئين .

وأضاف أن هذه المبادرة تعمل بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان لعلاج مرضى القصور الكلوى السودانيين والذى تم إجراء عمليات زراعة كلى لهم ويحتاجون إلى مثبطات للمناعة، وتم التواصل مع كل الجهات المعنية ومع السفارة السودانية بالقاهرة ومع منظمة الصحة العالمية لدراسة الإعداد لمعرفة الحالة الصحية لكل مريض واتخذنا كافة الإجراءات لنجاح المنظومة .



وقال إن كل المقيمين على ارض مصر من المصريين وغير المصريين يتمتعون بجميع الخدمات الصحية مثلهم مثل المصريين، وهذا هو عظمة بلدنا عبر تاريخنا الطويل سواء الاحداث القريبة مثل سوريا والعراق والسودان وليبيا ثم غزة حاليا موضحا اننا لدينا ما بين 100 إلى 150 جنسية يعيشون على ارض مصر دائما لما يضيق بهم الحال تستقبلهم مصر وتقدم لهم كل التسهيلات ويعيشون فى وسط التمتع المصرى ويتعلمون فى المدارس المصرية، فهم يتمتعون بكل ما لديها من إمكانيات.