أخبار مصر.. الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: مصر تسطر تاريخا جديدا منذ 2013 ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره.. الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة ولكننا لا ننحني إلا لله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن.. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية"، مضيفا خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم، وأشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا". أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومية التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن أكثر من 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر تستضيف اكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر بينهم حوالي مليون مسجلون رسميا لدى المفوضية من 61 جنسية، ومنذ اندلاع الصراع فى السودان فى ابريل 2023, دخل مصر أكثر من مليون ونصف سودانى. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تمكن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، وسلطات المطار من هيئة الجمارك والأمن المصري من إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة، وذلك بمطار القاهرة الدولي. يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن بالإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ. الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق تواصل وزارة الداخلية حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق (الرئيسية / الفرعية ) بالتنسيق مع مسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. تنتهى اليوم الإثنين 30 يونيو الجارى، المدة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، وأيضا التقدم للصف الأول رياض الأطفال، حيث يمكن لمن لم يتقدم خلال الفترة الماضية الدخول على هذا الرابط للتقدمhttps://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026 الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا "الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم نائب رئيس الوزراء: 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها بشكل طبيعى

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة