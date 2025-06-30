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الرئيس السيسي: 30 يونيو ثورة خالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر

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الرئيس السيسي: 30 يونيو ثورة خالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

الإثنين، 30 يونيو 2025 11:07 ص

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو: الشعب المصري العظيم نحتفل اليوم بذكري ثورة الثلاثين من يونيو.. تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر وتوحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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