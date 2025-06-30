الرئيس السيسي: 30 يونيو ثورة خالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو: الشعب المصري العظيم نحتفل اليوم بذكري ثورة الثلاثين من يونيو.. تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر وتوحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها".

محمد يوسف

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