شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: 30 يونيو ثورة خالدة شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيدالإثنين، 30 يونيو 2025 11:07 ص
قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو: الشعب المصري العظيم نحتفل اليوم بذكري ثورة الثلاثين من يونيو.. تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطرها أبناء مصر وتوحدت فيها الإرادة وعلت منها كلمة الشعب وقررت الجماهير استعادة مصر وهويتها وتاريخها ومصيرها".
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