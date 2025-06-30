شكرا لقرائتكم خبر عن ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية مما يزيد من الحرارة المحسوسة بمعدل 4 درجات عن الحرارة المقاسة فى الظل .

وينشر ”الخليج 365” متوسط نسب الرطوبة بكافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى :

العظمى ليلا 80- 85 %

الصغرى نهارا 35- 40 %

- السواحل الشمالية:

العظمى ليلا 85- 90 %

الصغرى نهارا 50- 55 %

- شمال الصعيد:

العظمى ليلا 50- 60 %

الصغرى نهارا 20- 25 %

- جنوب الصعيد:

العظمى ليلا 30- 35 %

الصغرى نهارا 15- 20 %

ويشهد اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.



وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ،

أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.