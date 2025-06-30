شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: مصنع بوش رسالة ثقة قوية في مصر كموقع للتصنيع والتعاون الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس، إن مصنع "بوش" ليس مجرد منشأة جديدة بل هو رسالة ثقة قوية في مصر كموقع للتصنيع والتعاون الدولى.. مؤكدا أن ألمانيا تؤمن بالإمكانات الصناعية المصرية، وهذا المشروع مثال رائد على فرص الاستثمار المستدام والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح نشرته السفارة الألمانية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"؛ بمناسبة افتتاح أول مصنع "بى اس اتش" التابع لمجموعة "بوش" في مصر وإفريقيا في مدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت السفارة، أن جملة الاستثمارات لإقامة هذا المصنع تتجاوز 55 مليون يورو مما يدل على ثقة مجموعة "بوش" في السوق المصرية، ويُنتج أكثر من 350 ألف بوتاجاز سنويًا، مع خطة لتصدير 50% من الإنتاج إلى أسواق عالمية تشمل أستراليا وكندا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت أن مجموعة "بي اس اتش" الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا، اختارت مصر لتكون بوابة نحو الأسواق الناشئة، معتمدة على الكفاءات المصرية، وخطط توسع مستقبلية واعدة.