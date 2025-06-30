شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان، إن أكثر من 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية.

وأضاف عبد الغفار خلال تدشين دعم مرضى القصور الكلوى السودانيبن فى مصر: "استطعنا ان نكون محيطين بأماكن الأحداث"، موضحا أن وصف العلاج لهم يتم بسهولة فى مصر، وأن تعدد الأطراف المتعاونين دليل على إنسانية العمل وسيكون هناك أعمال أخرى لتخفيف معاناة العرب بمصر".

ووجه الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية التى تقوم بهذا العمل، متمنيا لهم الصحة للجميع وبالجميع.