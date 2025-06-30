شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلى يستهدف خيمة تؤوى نازحين بمستشفى شهداء الأقصى فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن قصف إسرائيلي يستهدف خيمة تؤوي نازحين بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح داخل قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.