شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشيد بجهود الشعب المصري فى تمسكه ببلده ومحافظته على هويتها والان مع تفاصيل الخبر

في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيداً بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها".

وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها. وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائمًا".