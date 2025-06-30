شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: تحية تقدير لقواتنا المسلحة والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًا وكرامة، وأقبل جبين كل أم وأب وزوجة وطفل، فقدوا من أحبوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس".

وأضاف الرئيس السيسي، فى نهاية كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "كما أتوجه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة حماة الأرض والعرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار، في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.

وتابع الرئيس السيسي: "هذه هي مصر الشامخة أمام التحديات، مصر التي تبنى بإرادة شعبها، وتحيا بإخلاص أبنائها.. وباِسمكم جميعًا أقول وأكرر وبالله.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".