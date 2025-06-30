شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية على حادث المنوفية الذى راح ضحيته 19 فتاة، والذى وقع مؤخرا على الطريق الإقليمى، قائلا" إنه حادث اليم ونتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا والمصابين".

وأضاف،على هامش تدشين مشروع علاج مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر، إننى أتواصل بشكل دائم مع المستشفيات التى استقبلت الأطفال الثلاثة المصابين، حبيبة وإسراء و آيات، 17 سنة و15 سنة و14 سنة، حبيبة تماثلت للشفاء، وكان لديها بعض الجروح القطعية، وتم إجراء بعض الجراحات البسيطة لها وتماثلت للشفاء وخرجت ولكن دخلت مرة أخرى لتكون تحت الملاحظة.

وأكد، لدينا إسراء كان لديها إصابات متفرقة، وكان لديها نزيف داخلى فى محيط البطن وتم السيطرة عليه باستئصال الطحال، ولديها كسور متفرقة بالفك والساقين والفخذ ولكننا ننظر إلى الحاجة الأهم فى استقرار الحالة ثم ننظر إلى الإصابات الأخرى، موضحا إن الحادث كان قاسي جدا موضحا، إن هذه الحالات هم من تبقى منهم.

وقال، بالنسبة للطفلة آيات، فهى حالتها حرجة ونسبة الوعى 5 على 15، ولديها كسر فى قاع الجمجمة وتعانى من ارتشاح فى المخ و ارتشاح هوائى فى محيط القلب والصدر، وتعانى من جروح متفرقة فى العظام وحالتها حرجة، وتواصلت مع الأسر وتم الاطمئنان على الحالات فى المستشفى وكل الخدمات تقدم على أكمل وجه، وتم توفير الاستشاريين والأخصائيين فى مجالات المخ والأعصاب والكسور، والعظام، والأوعية الدموية وقمت بالاطمئنان بنفسى على الأطفال الثلاثة، وأنا على اتصال مباشر مع أسر هؤلاء الأطفال وهم مقدرين ما نقوم به، ونتمنى لأطفالهم الشفاء.