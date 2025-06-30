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الرئيس السيسى: أسسنا بنية تحتية قوية وماضون فى التطوير ومزيد من الإنجازات

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الرئيس السيسى: أسسنا بنية تحتية قوية وماضون فى التطوير ومزيد من الإنجازات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

الإثنين، 30 يونيو 2025 11:11 ص

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريون أحبطوا محاولات الابتزاز وأعادوا الدولة إلى مسارها الصحيح خلال ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "الجماهير المصرية وقفت في وجه الإرهاب والمؤامرات وكسرت موجات الفوضى".

وتابع الرئيس السيسي: "أسسنا بنية تحتية قوية وماضون في التطوير لإقامة مزيد من الإنجازات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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