الرئيس السيسى: أسسنا بنية تحتية قوية وماضون فى التطوير ومزيد من الإنجازات

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قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريون أحبطوا محاولات الابتزاز وأعادوا الدولة إلى مسارها الصحيح خلال ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "الجماهير المصرية وقفت في وجه الإرهاب والمؤامرات وكسرت موجات الفوضى".

وتابع الرئيس السيسي: "أسسنا بنية تحتية قوية وماضون في التطوير لإقامة مزيد من الإنجازات".