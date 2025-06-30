شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: أسسنا بنية تحتية قوية وماضون فى التطوير ومزيد من الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيدالإثنين، 30 يونيو 2025 11:11 ص
قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريون أحبطوا محاولات الابتزاز وأعادوا الدولة إلى مسارها الصحيح خلال ثورة 30 يونيو.
وأضاف خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "الجماهير المصرية وقفت في وجه الإرهاب والمؤامرات وكسرت موجات الفوضى".
وتابع الرئيس السيسي: "أسسنا بنية تحتية قوية وماضون في التطوير لإقامة مزيد من الإنجازات".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز