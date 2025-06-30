شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، ومنذ عام 2013 تسطر مصر تاريخا جديدا بالأفعال والمشروعات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "الطريق لم يكن سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء".



