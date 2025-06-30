شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025 أبرزها 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.

وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.

الإجازات الرسمية فى مصر 2025:

- الخميس 3 يوليو موعد أجازة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو عيد الثورة.

- الخميس 4 سبتمبر عيد المولد النبوى الشريف.

- الإثنين 6 أكتوبر احتفالات نصر السادس من أكتوبر.