شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025 أبرزها 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالإثنين، 30 يونيو 2025 11:15 ص
يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد الإجازات الرسمية المرتقبة حتى نهاية 2025، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.
وينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة.الإجازات الرسمية فى مصر 2025:
- الخميس 3 يوليو موعد أجازة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو عيد الثورة.
- الخميس 4 سبتمبر عيد المولد النبوى الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر احتفالات نصر السادس من أكتوبر.
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