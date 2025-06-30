شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 25000 طن قمح ويشهد تداول 27 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادرت 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة، منها السفينة ( BLUE UNION ALPHA ) والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من كندا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 25000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتى ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48861 طن تشمل : 4447 طن كلينكر و 400 طن أسمنت معبأ و 5400 طن يوريا و 1500 طن مولاس و 180 طن معدات و 2531 طن ملح و 34403 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21901 طن تشمل : 2788 طن قمح و 1157 طن حديد و 8850 طن فول و 4610 طن ذرة و 1313 طن خشب زان و 3183 طن صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 290 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1144 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111300 طنًا ... بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 19705 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4191 حركة .