شكرا لقرائتكم خبر عن حق الطريق.. حملة توعوية يطلقها مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لمواجهة الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، إطلاق حملةً توعوية إلكترونية مكثفة تحت عنوان "حق الطريق" تحت شعار قول سيدنا رسول الله ﷺ "أعطوا الطريق حقه".

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول أهمية الالتزام بحق الطريق، وقواعد السير، وضوابط القيادة الآمنة، وحرمة تغييب العقول وما يترتب عليه من اعتداء على الأنفس والأرواح، ويركز المركز من خلال هذه الحملة على الجانب الشرعي والأخلاقي لهذه التوجيهات والوصايا، مؤكدًا أن احترام قواعد المرور ليس مجرد التزام قانوني، بل هو واجب شرعي وأخلاقي تفرضه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على حفظ النفس والممتلكات، وإزالة الضرر، وحرمة الاعتداء على الغير، أو الإلقاء بالنفس في مواطن الهلكة.

كما تهدف إلى توعية السائقين والمشاة بأسباب الحوادث وكيفية تجنبها، وتعزيز ثقافة القيادة المسئولة من خلال غرس قيم الانضباط والالتزام والاتزان والتعاون أثناء القيادة.

ويستخدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منصاته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لنشر رسائل توعوية، وفتاوى، ومقاطع فيديو قصيرة، توضح أهم الإرشادات والنصائح المرورية، وتنشر الوعي الديني والمجتمعي الصحيح.