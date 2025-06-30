شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الاتصالات: القطاع شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بخالص التهاني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى جموع الشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن هذه الثورة كانت نقطة انطلاق نحو عهد جديد من الاستقرار والبناء والتنمية الشاملة.

وقال محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات، فى بيان، إن ثورة 30 يونيو اعادت لمصر هويتها الوطنية وفتحت الطريق نحو تأسيس الجمهورية الجديدة التي تضع كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف: أن النقابة العامة بكل قياداتها وأعضائها تقف بكل قوة خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤمن بأن ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية يستحق منا الالتفاف والدعم الكامل لاستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية.

واشار حنفي إلى أن النقابة حرصت منذ البداية على أن تكون شريكا حقيقيا في هذا البناء الوطني من خلال الدفاع عن حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل والمشاركة في تطوير منظومة الاتصالات التي أصبحت أحد ركائز دعم التحول الرقمي في الدولة المصرية.

ومن جانبه، أكد محمد كامل عابد الامين العام للنقابة العامة للاتصالات ان قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي سواء في تطوير البنية التحتية التكنولوجية او في تعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة.

واوضح ان عمال الاتصالات شاركوا بقوة في هذه الانجازات وكانوا في قلب المشروعات التي تدعم رؤية مصر الرقمية

واضاف إننا في النقابة العامة نجدد العهد والوفاء ونؤكد وقوفنا صفا واحدا خلف القيادة السياسية وندعو جميع العاملين الى مواصلة العمل والإخلاص لأن الوطن يحتاج الى كل يد تبني وكل صوت مخلص يدافع عن استقراره وتقدمه

ووجهت النقابة التحية الى ارواح شهداء مصر والتأكيد على ان ذكرى 30 يونيو ستظل حاضرة في وجدان الوطن باعتبارها رمزا للشجاعة والإرادة ودافعا قويا لمواصلة طريق المستقبل.