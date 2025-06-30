شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: ثورة أعادت للوطن هويته والان مع تفاصيل الخبر

بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، تتقدم الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي أعادت للوطن هويته، وللشعب إرادته، وأرست دعائم الاستقرار ومسار البناء والتنمية.

وتؤكد الدكتورة إيمان كريم، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، ومنذ ذلك اليوم المجيد، والدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية جديدة تُعلي من قيم العدالة والكرامة والإنصاف، وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وعلى رأسهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الذين حظوا باهتمام غير مسبوق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: "لقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فكان 2018 عامًا لهم، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان فرص أكبر في الدمج والتمكين والتعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية".

وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في هذه المناسبة الوطنية، يجدد عهده والتزامه الكامل بمواصلة العمل من أجل دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعايتهم، والدفاع عن حقوقهم، ودمجهم الكامل في كل مناحي الحياة، إيمانًا بأنهم شركاء حقيقيون في بناء الجمهورية الجديدة، ولن تتقدم مصر إلا بمشاركة جميع أبنائها دون استثناء.

وأشارت أن إرادة الدولة المصرية في دعم ذوي الإعاقة ليست مجرد شعارات، بل ترجمت إلى خطط واستراتيجيات ومبادرات رئاسية وتشريعات واضحة، أثمرت عن نتائج ملموسة في الواقع، وأحدثت نقلة نوعية في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجددت الدكتورة إيمان كريم، عهدها على مواصلة السير على درب البناء والتنمية، وأن يكون المجلس صوتًا صادقًا وفاعلًا لكل شخص من ذوي الإعاقة على أرض مصر.



