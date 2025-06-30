شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق يعلن إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% للعاملين بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة هشام فؤاد، إنه انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة، لتحديد آليات وضوابط صرف العلاوة السنوية الـ15% التي أقرها رئيس الجمهورية، فضلا عن زيادة الحافز الإضافى المقرر للعاملين شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (700) جنيه، وفقا لقرار الرئيس.

ووجه "فؤاد" الشكر والتقدير، للدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، لحرصه على تحسين المستوى المعيشي للعاملين وتخفيف الأعباء المادية ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ، و إيمانًا راسخًا بدورهم الاصيل في الحفاظ على مقدرات القطاع و دفع عجلة التنمية وخدمة الوطن ، بالإضافة إلي دور سيادته البارز والملموس في تعظيم قدرات قطاع الكهرباء بالعديد من الإنجازات التي عززت من قدرات الشبكة القومية للكهرباء وجعلته قطاعا رائداً إقليمياً ودولياً.

كما وجه "رئيس المرافق العامة" الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إداره الشركة القابضه لكهرباء مصر، وعلى رأسهم: المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضه، والأعضاء المتفرغين الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ، و المهندس محمود النقيب العضو متفرغ لشئون شركات الإنتاج ، المحاسبة ، عزة رمضان، العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة القابضة ، و الدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط والبحوث ، والمهندس ، عربي مصطفى ، وكيل وزارة الكهرباء لشؤون مكتب الوزير ، والمهندس ، أحمد أبو شادي ، رئيس قطاع المتابعة لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لدعمهم الدائم والمستمر لكافة حقوق العاملين، وسعيهم لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل ومناخ ملائم للعمل والإنتاج.