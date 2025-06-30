شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة الشعبية التي سطّر فيها المصريون ملحمة وطنية خالدة في لحظة فارقة لاستعادة هويتهم وصون إرادتهم الحرة.



وفي هذا اليوم المجيد، نُجدد العهد على مواصلة العمل من أجل بناء وطن يليق بتضحيات أبنائه، وندعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.