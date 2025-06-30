شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جامعة حلوان والجامعات المصرية المدرجة في تصنيف QS العالمي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء احتفالية مميزة، نظّمت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بالتعاون مع مؤسسة QS العالمية، حفلًا رسميًا للإعلان عن تصنيف QS العالمي لعام 2025 وتكريم الجامعات المصرية المدرجة فى التصنيف.

حضر الحفل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وقيادات التعليم العالي، وشهد الحفل تكريم الجامعات التى حققت مراكز متقدمة فى التصنيف، وقد شهد التصنيف إدراج 20 جامعة مصرية فى النسخة العامة للتصنيف لعام 2025.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن إدراج الجامعة فى تصنيف QS العالمى يُعد إنجازًا وطنيًا يعكس الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل وفق رؤية استراتيجية لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمى والدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أن "حلوان" تحرص على المتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، والاهتمام بالنشر الدولى فى الدوريات العلمية المرموقة، وتقديم الدعم للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية.

وأشار الدكتور خالد سيد مدير وحدة التصنيف الدولى بالجامعة أن هذا الإنجاز يأتى ضمن الخطوات الإيجابية التى تحققها جامعة حلوان بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة، ووفقاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، ووفقاً لرؤية مصر 2030.

والجدير بالذكر أن تصنيف QS العالمى للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التى تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة فى التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التى توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف فى النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمى للمؤسسات الأكاديمية.

وخلال الحفل أشاد ممثلو مؤسسة QS بالتطور الملحوظ فى أداء الجامعات المصرية، مؤكدين أن تصنيف 2025 شهد إدخال معايير جديدة مثل الاستدامة، نتائج التوظيف، وشبكات البحث الدولية، وهو ما يعكس التوجه العالمى نحو تقييم شامل ومتكامل لمؤسسات التعليم العالي.

وفى ختام الحفل، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسة QS، وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لمساعدة الجامعات على تحسين أدائها الأكاديمى والبحثي، بما يسهم فى تعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالى العالمية.