شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء يشهد تدشين مشروع دعم مرضى القصور الكلوى السودانيين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت منظمة الصحة العالمية اليوم مشروع دعم مرضى القصور الكلوي السودانيين في مصر، اليوم بالقاهرة وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والسفير عبد العزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية والسفير عبد الله بن صالح المعلم مدير إدارة المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز عبد الله المطر مندوب المملكة العربية السعودية الداىم لدى جامعة الدول العربية ، نؤكد على هذا النهج الانسانى وتحتل السعودية مكانة رائدة فى العمل الانسانة وامتدت مساعدتها لاكثر من 90 دولة من مساعدة للاجئين، واصبح من ابرز الشركاء فى الجهود العالمية للاغاثة.، وهى تبعث رسالة تعاون لبناء عالم افضل .

