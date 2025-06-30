شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: ثورة 30 يونيو فتحت باب العبور نحو الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد جبران، وزير العمل، التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 12 لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا أن هذه الثورة فتحت باب العبور نحو الاستقرار والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد جبران، في بيان، أن ثورة 30 يونيو كانت تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل، حيث خرجت الملايين من أبناء مصر في جميع أنحاء الجمهورية للتعبير عن رفضهم للوضع القائم آنذاك والمطالبة بالتغيير.

وأشار إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو تبقى محطة مهمة في تاريخ مصر الحديث، ودافعا للمضي قدما في طريق البناء والتنمية، مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم في ظل القيادة الرشيدة للدولة المصرية.