ورشة عمل بجامعة حلوان عن "تعزيز تصنيف الجامعات من خلال مؤشرات النشر العلمي"

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القاهرة - سامية سيد - نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان بالتعاون مع وحدة التصنيف الدولي ورشة عمل بعنوان: "تعزيز تصنيف الجامعات من خلال مؤشرات النشر العلمي وتجنب المجلات المفترسة"٠

عقدت الورشة برعاية الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب – نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إشراف الدكتورة رشا عزام – مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتور خالد سيد – مدير وحدة التصنيف الدولي.

استهدفت الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتناولت عددًا من الموضوعات الهامة التي تسهم في تعزيز التصنيف الدولي للجامعة، من أبرزها:

1. تأثير البحوث المسحوبة والمجلات المستبعدة (Delisted) على التصنيف الدولي والسمعة الأكاديمية.

2. مؤشر النزاهة البحثية (IR2) وأثره في التصنيفات الدولية.

3. أهمية تبني سياسات مؤسسية لتعزيز النزاهة الأكاديمية.

4. أسباب سحب الأبحاث العلمية.

5. كيفية اختيار المجلات العلمية المناسبة للنشر.

6. التعرف على المجلات المفترسة والمنتحلة (Predatory & Hijacked Journals) وطرق تجنبها.

وقد حاضر في الورشة كل من الدكتور خالد سيد – أستاذ بكلية العلوم ومدير وحدة التصنيف الدولي، الدكتور أحمد كارم – مدرس بكلية الآداب وعضو المكتب التنفيذي بمركز دعم البحث العلمي.

شهدت الورشة تفاعلًا مميزًا من الحضور، وأكدت على أهمية التوعية المستمرة بمفاهيم النزاهة البحثية، وضوابط النشر الأكاديمي، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.