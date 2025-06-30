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وزارة الصحة: فريق طبى بمستشفى ملوى ينجح فى إجراء عملية توسيع للصمام الميترالى

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  • وزارة الصحة: فريق طبى بمستشفى ملوى ينجح فى إجراء عملية توسيع للصمام الميترالى 1/2
  • وزارة الصحة: فريق طبى بمستشفى ملوى ينجح فى إجراء عملية توسيع للصمام الميترالى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 30 يونيو 2025 10:53 ص

نجح فريق القلب والقسطرة بمستشفى ملوي التخصصي في إجراء عملية توسيع للصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية.

وقالت وزارة الصحة والسكان : تم تنفيذ الإجراء الطبي لخمسة مرضى يعانون من ضيق شديد بـ الصمام الميترالي، تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 55 عامًا.

وتابعت: تعد هذه التقنية حديثة ومتميزة وبديلة عن إجراء جراحة القلب المفتوح في بعض الحالات.

يأتي هذا النجاح الطبي بفضل كل من شارك فيه من أطباء وممرضين وفنيين وفريق القلب والقسطرة بالمستشفى.


 الفريق الطبى بمستشفى ملوى 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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