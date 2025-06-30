شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وارتفاع فى نسب الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة على محافظات الجمهورية ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ،

أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 37 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 27 درجة.