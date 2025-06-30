شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 30-6-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية، اليوم الإثنين 30-6-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الاسعار استقرارا وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت الاسعار استقرارا الطماطم 7.5 جنيه البصل 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 11 جنيها الجزر 15 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 15 جنيها الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات . الكوسة بـ 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15 جنيها. الفلفل الألوان بـ 40 جنيها . الليمون بـ 40 جنيها . الموز البلدي بـ 45 جنيها.

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