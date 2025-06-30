شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تتقدم بتحية إعزاز وتقدير للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت وزارة الخارجيّة والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو التى مثلت لحظة فاصلة فى تاريخ مصر الحديث وجسدت وعى شعبها الأبى، بتحية إعزاز وتقدير لشعب مصر العظيم، الذي عبر بإرادة حرة عن تمسكه بالحفاظ على الدولة المصرية وهويتها ومؤسساتها الوطنية، وتطلعه لمستقبل مستقر وآمن يسوده التعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وأكدت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، التزامها الثابت بالدفاع عن مصالح الوطن العزيز، وتحقيق أهدافه في التنمية والأمن والسلام، ومواصلة أداء رسالتها الوطنية بكل تفانٍ وإخلاص من أجل تعزيز دور مصر إقليمياً ودولياً، بما يليق بمكانتها الريادية.