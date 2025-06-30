شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس التعاون بين جامعة القاهرة والصناعة لإنتاج أول جهاز تنفس صناعي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز وطني غير مسبوق، تم الإعلان عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري، EZVent، المطور من قبل إحدى شركات الصناعات الطبية، على الترخيص التجاري الرسمي من هيئة الدواء المصرية، بعد اجتيازه جميع المراحل البحثية والتجريبية اللازمة، ليصبح بذلك أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه داخل مصر، وفقًا لمعايير الأداء والسلامة المعتمدة دوليًا.

وكشفت كلية طب قصر العينى أنه بدأت كواليس التعاون المثمر بين الشركة وكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، حيث تم عرض ملامح مشروع إنتاج جهاز تنفس صناعي مصري من قبل الشركة، على كلية طب قصر العيني، التي أبدت حماسًا كبيرًا لمساندته لما وجدته من جدية واحترافية في إدارة المشروع من قبل الشركة.

وتابع بيان صادر عن كلية طب قصر العينى، تمت بعد ذلك إقامة دورة تدريبية للمهندسين من الشركة، تحت إشراف خبراء في التنفس الصناعي داخل كلية طب قصر العيني، تحديدًا في مركز التعليم المتطور (LRC)، لتأهيل الفريق الفني على مفاهيم وأساسيات التهوية الميكانيكية.

أعقب هذه المرحلة تنفيذ التجارب ما قبل السريرية، التي أُجريت على الحيوانات داخل مركز التعليم المتطور بكلية طب قصر العيني، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من جامعة القاهرة واللجان المختصة. وبناءً على النجاح الكامل لتلك التجارب، تم التقدم بمقترح لإجراء البحث السريري على المرضى، والذي نُفّذ في وحدة الرعاية المركزة بكلية طب قصر العيني، تحت إشراف الباحث الرئيسي الدكتور ياسر نصار.

وقبل عمل هذه الأبحاث السريرية، تم الحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية داخل جامعة القاهرة، وقامت كلية الطب باستيفاء الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة الدراسات السريرية ومطابقتها للمعايير الأخلاقية والطبية. وقد أسفرت نتائج الأبحاث السريرية، والتي تم نشر جزء منها في مجلة دولية مرموقة (HELION)، عن أن الجهاز قدم تهوية ميكانيكية مستقرة وآمنة، وكانت كفاءته مكافئة تمامًا لكفاءة الأجهزة القياسية العالمية، دون تسجيل أي آثار جانبية أو تغيرات فسيولوجية ضارة على المرضى.

شارك في هذه المراحل عدد من الأطباء والمهندسين والباحثين، من بينهم الدكتور محمد جمال الأنصاري الذي رافق الدكتور ياسر نصار في اختبارات الجهاز وعدد من الأساتذة المتخصصين في قسم طب الحالات الحرجة، حيث تجدر الاشاره الي دخول الجهاز داخل الوحده لتطبيق الاختبارات عليه ومقارنة سلامته ودقة تشغيله بنظيره من اجهزة التنفس الصناعي وقام علي متابعه تلك الاختبارات اساتذه الكليه بدآ من رئيس وحده الحالات الحرجه واساتذه الوحده ورؤساء الاقسام المعنيه والفرق المعاونه من شباب أطباء قصر العيني وفرق التمريض والفنيين الذين كان لهم دور محوري في توجيه العمل والتأكد من مطابقة جميع المراحل للمعايير العلمية المعتمدة.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا عمليًا لتطبيق نتائج البحث العلمي في الصناعة الطبية، وسعيًا نحو دعم الابتكار وتوفير بدائل محلية فعالة للمستلزمات الحيوية في القطاع الصحي. ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار استراتيجية جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني في تشجيع البحث العلمي التطبيقي والشراكات مع الصناعة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على صحة المريض المصري والاقتصاد، ويعود بفوائده على المجتمع.

ولذا لاقى هذا المشروع تشجيعًا خاصًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات ٠