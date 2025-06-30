شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدّمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: "نثمن بكل فخر واعزاز الدور الوطني الذي قام به أبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم .. فحققوا نصراً تاريخياً لمصر وشعبها العظيم".

واختتمت الدكتورة منال عوض تهنئتها:" بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة و الشرطة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهودكم وجهود رجالها المخلصين …وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".

كما هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في تهنئتها: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة إحتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وتابعت الدكتورة منال عوض في نص البرقية: داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء القوات المسلحة والشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية .. وللحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يديم على سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية…وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام.