شكرا لقرائتكم خبر عن قذاف الدم مهنئا المصريين فى ذكرى ثورة يونيو: مصر محروسة بجيشها البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية أحمد قذاف الدم، الاثنين، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن مصر ستبقى محروسة بعين الله وجيشها البطل ويبقى للرئيس عبد الفتاح السيسي وقفته الحاسمة في الوقت الصعب وحمله للأمانة وعودة الأمان وعودة مصر.

وأشار قذاف الدم إلى انتفاضة مصر عن بكرة أبيها يوم 30 يونيو لتطيح بحزب اختطفها في غفلة من الزمان والناس، وكانت البلاد قد أصبحت على كابوس غمر الأمة وساقها بعيدا عن حلم طال مداه .

وأضاف قذاف الدم: ستبقى مصر القلعة التي تدافع عبر التاريخ عن العروبة والإسلام، بالرغم من محاولات البعض ان يشعل فيها نيران الحقد الدفين وأحاط بها الغربان وتربص بها الطامعون".

وتابع: يومها كانت تحيط بي جدران السجن وأتابع عن كثب، لم أكن محبطاً لأنني متتبعاً جدران التاريخ الذي يتقلب ولم يتغير، وكنت واثقاً من أن فجراً سيطل على مصر كما كانت دائماً أكبر من أن يغمرها الظلام، وكانت دائماً أقوى من ان تهزم وعصية على الانكسار، ووجبت التحية لشباب مصر وشيوخها وماجداتها.